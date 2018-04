Iniesta é liberado pelos médicos e reforça o Barcelona O meia Andrés Iniesta está liberado pelo departamento médico do Barcelona e deverá estar em campo com a camisa azul-grená já nesta terça-feira, quando a equipe catalã enfrenta o Rayo Vallecano em jogo antecipado da 17.ª rodada do Campeonato Espanhol. O jogador da seleção espanhola, assim, não deverá mesmo ser problema para Pep Guardiola no Mundial de Clubes de dezembro, no Japão.