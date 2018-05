Iniesta é vetado e desfalca Barcelona contra Estudiantes

Iniesta passou por exames nesta quinta-feira, e os médicos do clube catalão recomendaram que ele se afaste dos gramados por 15 dias, a fim de se recuperar plenamente. O espanhol já sofreu uma lesão semelhante no primeiro semestre deste ano, e perdeu toda a pré-temporada do clube.

O meio-campista é peça-chave no esquema tático do Barcelona e está entre os cinco indicados a melhor jogador do ano, ao lado dos colegas Messi e Xavi, e de Kaká e Cristiano Ronaldo, do Real Madrid.