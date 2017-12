Iniesta exalta peso de duelo do Barça com Real: 'No clássico tudo se amplifica'

Um dos jogadores mais vitoriosos da história do Barcelona, Andrés Iniesta se prepara para disputar o clássico de sábado, contra o Real Madrid, às 10 horas (de Brasília), no estádio Santiago Bernabéu, onde espera ajudar o seu time a dar mais um passo rumo ao título do Campeonato Espanhol.

Paulinho diz que Barça precisa fazer 'jogo perfeito' contra o Real

Ao projetar o duelo, o meio-campista exaltou o peso do confronto com o arquirrival do Barça pela 17ª rodada da competição nacional. "Um clássico não se parece em nada com qualquer outro jogo, é diferente e tudo se amplifica Tudo tem mais importância e o vivemos como um jogo especial", afirmou o craque, em entrevista ao site oficial do clube catalão.

Iniesta também lembrou que uma vitória poderá deixar o Barcelona, líder do Espanhol, com uma antes impensável vantagem de 14 pontos sobre o Real, que ocupa a quarta posição da tabela e disputou uma partida a menos do que o adversário deste sábado porque na semana passada estava participando do Mundial de Clubes da Fifa.

"Tentaremos dar um passo a mais em nosso objetivo de poder ganhar a Liga (Espanhola), fazer um bom trabalho, dominar o jogo e sermos eficazes", completou o astro, que espera agora que o Barça possa dar continuidade, em Madri, ao bom momento que atravessa.

"As coisas estão indo bem, com a motivação e o objetivo de seguir crescendo para o que está por vir", projetou Iniesta, reconhecendo que não há como encarar um clássico como este como apenas mais uma partida a realizar, apesar da larga vantagem que o Barça tem sobre o Real no Espanhol hoje.

"São jogos em que se tentam que sejam os mais normais possíveis, mas são duelos distintos. Você nota isso na rua, nas pessoas, que vivem o jogo de forma distinta. Você vê isso no ambiente, no jogo em si, na torcida... Aí você se dá conta da magnitude do duelo", enfatizou.