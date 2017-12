Iniesta sente desgaste muscular e desfalca o Barcelona na Liga dos Campeões

O Barcelona teve mais um desfalque confirmado após o frustrante empate com o Celta por 2 a 2, no estádio Camp Nou, em Barcelona, pelo Campeonato Espanhol. Neste domingo, o clube catalão informou que o meia Andrés Iniesta sentiu uma sobrecarga muscular na perna esquerda e, assim, está fora do duelo contra o Sporting Lisboa, nesta terça-feira, na Espanha, pela Liga dos Campeões da Europa.

Desgastado com a sequência de jogos, Iniesta precisou ser substituído aos oito minutos do segundo tempo na partida do último sábado por Denis Suárez. Foi, assim, reavaliado neste domingo e vetado para enfrentar o time português.

"Os exames realizados confirmaram que o jogador Andrés Iniesta tem uma sobrecarga no músculo da perna esquerda. Ele será baixa para a próxima partida", informou o Barcelona em seu site.

Também no duelo do último sábado, no lance que ocasionou o segundo gol do Celta, o zagueiro francês Samuel Umtiti sofreu uma contusão no bíceps femoral do músculo direito, o que o afastará por oito semanas dos gramados. O argentino Javier Mascherano também está fora depois de sofrer uma lesão muscular no amistoso entre Argentina e Nigéria, em novembro.