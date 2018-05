Iniesta volta a sentir lesão e deve desfalcar Barcelona

Iniesta teve atuação de destaque na vitória por 3 a 1 sobre o Atlante, do México, na semifinal. Foi dele o belo passe para o gol de Pedro, o terceiro do Barcelona na partida. Pouco depois, aos 30 minutos da segunda etapa, o meio-campista deixou o campo dando lugar a Bojan.

Em seu site oficial, o Barcelona afirma que Iniesta está "praticamente descartado para a final". O meio-campista perdeu toda a pré-temporada do clube e o início do Campeonato Espanhol devido a uma lesão muscular no mesmo lugar, que se agravou na final da Liga dos Campeões, quando ele jogou no sacrifício.

O jogador, de 25 anos, passará por novos exames nesta quinta-feira, para que o departamento médico do clube saiba a gravidade da lesão. Iniesta é peça-chave no esquema tático do Barcelona e está entre os cinco indicados a melhor jogador do ano, ao lado dos colegas Messi e Xavi, e de Kaká e Cristiano Ronaldo, do Real Madrid.