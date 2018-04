Iniesta volta a treinar com grupo e reforça Barcelona após lesão

BARCELONA - Depois de desfalcar o Barcelona nos jogos contra Getafe, pela Copa do Rei, e Levante, pelo Campeonato Espanhol, o meia Iniesta voltou a treinar com o grupo de jogadores do time catalão nesta segunda-feira. Recuperado de uma lesão no joelho esquerdo, sofrida no clássico diante do Atlético de Madrid, ele ficará à disposição do técnico Gerardo Martino para o duelo de ida das quartas de final da Copa do Rei, nesta quarta, quando a equipe voltará a encarar o Levante, fora de casa.

Sem Iniesta e também desfalcado de Neymar, que ficará até quatro semanas afastado por causa de uma lesão no tornozelo direito, o Barça não passou de um empate por 1 a 1 com o Levante, no último domingo, também atuando na casa do adversário.

Antes do jogo do último domingo, Martino já havia admitido que Iniesta poderia atuar se o confronto "fosse uma final". Ele preferiu poupar o meio-campista, assim como aconteceu com o zagueiro Puyol, outro que não encarou o Levante no fim de semana. O lateral brasileiro Daniel Alves, suspenso, também desfalcou o time.

Apesar do empate, o Barcelona se manteve na liderança do Campeonato Espanhol, com 51 pontos, mesma pontuação do Atlético de Madrid, que desperdiçou a chance de assumir a ponta isolada ao empatar por 1 a 1 com o Sevilla, em casa, também no domingo.