Inocentes mancadas da garotada corintiana Com vários atletas experientes contundidos e vítima de seguidas transferências para o exterior, diretoria e comissão técnica do Corinthians não tiveram outra escolha senão promover diversos jogadores das divisões de base. Alguns, já são "rodados??, como o caso do lateral-direito Coelho e do goleiro Rubinho, presenças constantes nas listas de convocados para as seleções infantil, juvenil, Sub-20, entre outras. Porém, existe um grupo de novatos que saiu direto do alojamento, que antes funcionava no Parque São Jorge e que atualmente está em Itaquera, para hospedar-se com os profissionais em hotéis cinco estrelas onde a equipe normalmente fica concentrada. Leia mais no Estadão