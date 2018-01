Inquérito de Eurico chega ao STF O Supremo Tribunal Federal (STF) recebeu nesta quarta-feira inquérito contra o deputado federal Eurico Miranda (PPB-RJ) por suposto crime contra o sistema financeiro nacional. Segundo o Ministério Público Federal no Rio de Janeiro, o parlamentar estaria envolvido com uma remessa ilegal de dinheiro para o exterior decorrente da venda do passe do jogador Bebeto para o clube espanhol La Coruña. De acordo com o inquérito, o Vasco teria recebido US$ 1,25 milhão pela venda do jogador.