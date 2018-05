Inquérito sobre confusão no Couto Pereira é finalizado O Centro de Operações Policiais Especiais (Cope), da Polícia Civil do Paraná, deve entregar à Justiça nesta quarta-feira o inquérito sobre a confusão no Estádio Couto Pereira, no último dia 6, após a partida entre Coritiba e Fluminense, que marcou o rebaixamento do clube paranaense. Os policiais realizaram 17 prisões até agora, além de recolherem vários documentos, quatro armas e drogas.