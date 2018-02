Insatisfeito, Amoroso pensa em deixar o Corinthians Pessoas de dentro da TV Bandeirantes ficaram abismadas com o comportamento do atacante Amoroso, fora do ar, em recente participação num dos programas esportivos da emissora. O jogador desdenhou do Corinthians com todas as letras e deixou claro para interlocutores que sua saída do Parque São Jorge é questão de tempo. ?Não vejo a hora de sair de lá. Não dá para ser feliz no Corinthians?, disparou o jogador. Amoroso estaria insatisfeito com o atual clube mais pela pressão e dificuldade de jogar bem do que por qualquer outro motivo. De acordo com o fisioterapeuta e agente do jogador, Nivaldo Baldo, o mês de junho será decisivo para as pretensões das partes. O compromisso com o Corinthians vai até agosto, mas o empresário acha que seria melhor iniciar o Campeonato Brasileiro com um contrato pelo menos até o fim da competição. Amoroso não quer começar o Brasileirão no Corinthians e depois de agosto, ficar a ver navios e ter de se transferir para o Japão ou para o Oriente Médio - mercados nos quais ainda tem opções boas de trabalho. Enquanto isso, dirigentes corintianos também já descobriram que o custo/benefício de sua contratação não compensou. Nivaldo Baldo diz que o clube cumpre suas obrigações financeiras com o atleta e que terá prioridade num possível novo acerto. Entre salário e aluguel do seu contrato, Amoroso recebe mensalmente R$ 250 mil - um dos salários mais altos do Corinthians.