Reserva no Bayern de Munique, Dante acerta com o Wolfsburg

O zagueiro Dante está trocando o Bayern de Munique pelo Wolfsburg. Insatisfeito com a reserva na equipe do técnico Josep Guardiola, o defensor da seleção brasileira vai assinar contrato de três anos com o rival, que é o atual vice-campeão alemão.

De acordo com a diretoria do Bayern, apenas os exames médicos separam Dante do novo time, no qual vai reencontrar o volante brasileiro Luiz Gustavo, seu companheiro na seleção. Os dois clubes não revelaram os valores envolvidos na negociação.

O presidente do Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, revelou que Dante pediu para ser negociado porque estava insatisfeito com a reserva. "Dante queria a chance de jogar regularmente. Não poderíamos recusar o pedido", afirmou o dirigente.

"Queremos agradecer ao Dante. O Bayern viveu um período de grande sucesso com ele, com momentos maravilhosos e títulos importantes. Além disso, ele é uma pessoa muito agradável, um amigo. Desejamos tudo de bom a ele no futuro", declarou.

Dante defendia o Bayern desde 2012. E, nestes três anos, se acostumou a comemorar títulos. Foram nove troféus, entre uma Liga dos Campeões, um Mundial de Clubes da Fifa e três títulos do Campeonato Alemão. Foi o destaque no Bayern que o levou à seleção brasileira, que defendeu na Copa das Confederações de 2013 e na Copa do Mundo do Brasil.

Apesar dos títulos, Dante perdeu espaço na equipe neste início de temporada europeia. Mehdi Benatia ganhou a posição para jogar ao lado de Jerome Boateng. No sábado, o brasileiro entrou em campo apenas no segundo tempo da vitória sobre o Bayer Leverkusen por 3 a 0. Foi sua última partida com a camisa do time de Munique.