Insatisfeito com time, treino do Botafogo é marcado por cobranças de René Simões Embora o Botafogo tenha vencido fora de casa em sua estreia na Série B do Campeonato Brasileiro, o técnico René Simões ainda não está satisfeito com o desempenho de sua equipe. Nesta quarta-feira, o treinador conduziu um treinamento coletivo no qual os titulares acabaram derrotados por 2 a 1 pelos reservas, o que o aborreceu ainda mais.