Insatisfeito no Milan, Inzaghi pensa em trocar de clube O veterano atacante italiano Filippo Inzaghi admitiu neste domingo que pode deixar o Milan na próxima janela de transferências do futebol europeu, agora em janeiro. Nesta atual temporada, o jogador de 38 anos atuou por apenas 34 minutos e não foi nem inscrito pelo treinador Massimiliano Allegri no elenco do time para a disputa da fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa.