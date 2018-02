Insatisfeito, PC Gusmão fará mudanças para jogo de sábado O técnico Paulo César Gusmão vai mudar o time do Fluminense para a partida contra o Nova Iguaçu, neste sábado, no Estádio Édson Passos, em jogo válido pela terceira rodada da Taça Guanabara (primeiro turno do Estadual do Rio). A decisão foi tomada depois de observar o vídeo do último jogo da equipe tricolor contra o Volta Redonda - derrota por 3 a 2, fora de casa. Além da entrada do atacante Soares, na vaga de Rafael Moura, suspenso, PC Gusmão estuda outras modificações. ?Vou mexer buscando o melhor. As alterações são necessárias, mas tenho que ter equilíbrio na hora de decidir?, disse o técnico do Fluminense, que vai manter o esquema tático 4-4-2. Gusmão destacou que a desatenção e o desequilíbrio foram os principais erros do Fluminense na última rodada. Apesar do tropeço, o treinador acredita que o clube vai se classificar para a fase decisiva da Taça Guanabara. ?Só dependemos das nossas próprias forças?.