Inscrição para o Campeonato Paulista acirra competição no Palmeiras

Até segunda-feira o clima no Palmeiras será de expectativa. O dia marcará o prazo final para a entrega da relação de inscritos no Campeonato Paulista. Como há 33 jogadores no elenco atual para 26 vagas disponíveis, o temor de ficar fora acirra a disputa por posição entre os atletas mais ameaçados a perderem a vaga pela limitação imposta pelo regulamento.

O torneio exige que dos 26 inscritos, três sejam goleiros. Além disso, neste ano há uma novidade que permite aos clubes entregarem uma lista secundária formada por jogadores jovens, desde que cumpram requisitos de idade, tempo de vínculo com a equipe e participação em outras competições estaduais.

Dois jogadores do elenco profissional atendem aos requisitos para entrarem nessa lista de garotos: o goleiro Fuzato e o atacante Artur. Apesar de ter 20 anos, o zagueiro Pedrão não poderá ficar com essa vaga por ter sido comprado definitivamente pelo Palmeiras em dezembro. A exigência do regulamento é no mínimo de um ano de vínculo ininterrupto.

Por isso, Pedrão deve ser um dos cortados da lista de relacionados. A quantidade de jogadores excluídos deve ser cinco, caso o clube concretize a inscrição de Fuzato e Artur como do time jovem. Dos outros outro quatro nomes que ficarão fora, um deles é certo. O lateral Jean precisou passar por cirurgia no joelho direito e vai precisar ficar dois meses parado.

O outro favorito a não ser contemplado é Fabiano. O lateral deve ser emprestado em breve para outra equipe e como o Palmeiras tem para a posição Mayke e o recém-contratado Marcos Rocha, o jogador não deve ser inscrito. Os demais nomes deixados de lado devem ser de um zagueiro e de um meia, duas funções com grande número de opções no plantel.

Quem corre mais risco são Thiago Martins e Hyoran. O primeiro, acaba de voltar de empréstimo do Bahia. O outro, já ficou fora da lista do ano passado para passar por um trabalho de reforço muscular. Hyoran quase foi cedido para outras equipes no começo desta temporada.