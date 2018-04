Inscrito no Paulistão, Victor Luís pode ser titular do Palmeiras

Cuca comandou nesta sexta-feira um treino de ataque contra defesa na Academia de Futebol. Foi o primeiro dia de trabalho dos titulares após o empate em 3 a 3 com o Rosario Central, na Argentina, pela Copa Libertadores, na quarta-feira. Os atletas que atuaram na partida fizeram trabalho regenerativo e apenas quem não atuou os 90 minutos participou da atividade.

Dudu e Cristaldo, que tentam se recuperar de lesão, fizeram trabalho separado dos demais, enquanto Cuca comandou o treino durante mais de uma hora. Victor Luís participou integralmente da atividade, assim como o atacante recém-contratado Róger Guedes, de 19 anos, ex-Criciúma. A diretoria do Palmeiras acompanhou o trabalho, com as presenças do presidente do clube, Paulo Nobre, e do diretor-executivo de futebol, Alexandre Mattos.

O técnico não deu pistas do possível time titular para domingo. A definição será somente no treino de sábado pela manhã, sem a presença dos jornalistas. Em Mogi Mirim, o Palmeiras precisa da vitória para confirmar a classificação para a próxima fase e terá pela frente um adversário que precisa do resultado para não ser rebaixado no Estadual.