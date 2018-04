Inscritos, cinco reforços podem estrear pelo Vasco no próximo sábado

RIO - O Vasco poderá ter cinco de seus reforços contratados para 2014 em campo na estreia da equipe na temporada, sábado, diante do Boavista, em São Januário, pela primeira rodada do Campeonato Carioca. Os laterais Marlon, André Rocha e Diego Renan, o zagueiro Rodrigo e o atacante Everton Costa foram regularizados e poderão entrar em campo no final de semana.

Os jogadores tiveram o nome registrado no Boletim Informativo de Registro de Atletas (Bira) da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj). Destes cinco, Marlon, André Rocha e Rodrigo devem ser titulares, enquanto Diego Renan e Everton Costa provavelmente ficarão no banco.

Com a inscrição destes atletas, restam apenas os atletas estrangeiros a serem regularizados entre os reforços do Vasco. Assim, o goleiro Martín Silva e o meio-campista Aranda estão fora da estreia da equipe.