Insegurança ameaça a Real Sociedad Uma Real Sociedad abalada recebe o Alavés, no principal jogo marcado para o domingo, pela 25.ª rodada do Campeonato Espanhol. O time basco ficou na ponta da competição até a semana passada, quando perdeu para o Valladolid por 3 a 0 e foi ultrapassado pelo Real Madrid. A terceira derrota na competição de 2002-03 mostrou que o ex-líder perdeu fôlego e expôs limitações, principalmente no ataque. A batalha do técnico Raynold Denoueix, durante a semana, foi a de recuperar o ânimo dos jogadores. O francês fez questão de dar tom descontraído ao projetar o destino do time, depois desta rodada. Em sua avaliação, é possível retomar a liderança, embora a Real Sociedad, com 47 pontos, não dependa só de seu resultado para voltar ao topo da classificação. "Não sei quem estará em primeiro lugar", ponderou. "Espero apenas que sejamos nós." Denoueix não concorda com quem tenha detectado queda de rendimento da Real Sociedad, principalmente no segundo turno, quando sofreu as três derrotas. Além disso, empatou um jogo e só ganhou do Osasuna. "Antes do campeonato começar, se alguém dissesse que na 24.ª rodada estaríamos na vice-liderança, daríamos pulos de alegria", comentou, em entrevista ao jornal Marca. "Agora, por conta da campanha que fizemos no primeiro turno, acham que os últimos resultados são decepcionantes. Não penso dessa forma." A Real Sociedad espera ter a mesma sorte - mas sobretudo competência - do Real Madrid contra o Alavés. Na semana passada, o time de Ronaldo, Figo e Zidane ganhou de 5 a 1 de um rival que tem 28 pontos e luta para fugir do rebaixamento. O Mallorca também tem 28 pontos, mas hospeda o Bétis com espírito diverso da Real Sociedad. No meio da semana, o Mallorca despachou o La Coruña (empate de 1 a 1) e garantiu o direito de decidir a Copa do Rei, em junho. A conquista dessa taça nacional passou a ser ponto de honra de técnico e de jogadores, tanto quanto a permanência no grupo de elite. O Bétis, com 36 pontos, procura reagir, depois da derrota por 1 a 0 no clássico com o Sevilla. A rodada terá ainda Málaga (28) x Athletic Bilbao (30), Rayo Vallecano (22) x Celta (38), Recreativo Huelva (lanterna com 21 pontos, mas também finalista da Copa do Rei) x Espanyol (25) e Sevilla (32) x Osasuna (28).