Inspirada em rubi russo, Adidas lança Krasava, bola da Copa das Confederações

A Adidas lançou nesta sexta-feira a bola oficial da Copa das Confederações, que será realizada em 2017, na Rússia. Chamada de Krasava, ela possui detalhes em vermelho expostos em um padrão irregular, representando o rubi russo.

Seu nome é inspirado em uma expressão local, comum entre os torcedores do país, que serva para ressaltar que time atuou com criatividade e raça. Assim como a Beau Jeu e a Fracas, nomes de bolas utilizadas na Eurocopa de 2016, a Krasava conta com uma tecnologia inovadora, que oferece maior aderência e visibilidade durante as jogadas aéreas.

Anfitriã da competição, a seleção da Rússia será a primeira a utilizar o modelo, em amistoso na próxima segunda-feira, contra a Romênia.

Esta é a primeira edição da Copa das Confederações em que o Brasil não estará presente. A disputa continental acontece entre 17 de junho e 2 de julho e serve como preparação para a Copa do Mundo de 2018. Estarão presentes México, Chile, Austrália, Alemanha, Portugal e Nova Zelândia. A vaga restante pertence ao campeão da Copa Africana de Nações, ainda a ser definido.