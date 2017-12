INSS constata irregularidades na CBF O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) constatou diversas irregularidades em borderôs de jogos organizados ou promovidos pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) em 2004 e quer saber que medidas a entidade adotou para apurar as responsabilidades. De acordo com auditores fiscais do instituto, a CBF tem de explicar como borderôs preenchidos de maneira inadequada constam da página oficial da entidade, na Internet. Um dos casos que mais chamaram à atenção do INSS foi o borderô do jogo Santa Cruz x Cene, disputado em 24 de março, em Recife, pela Copa do Brasil. No documento enviado à CBF, o campo destinado a despesas com aluguel de campo, quadro móvel e alguns impostos e taxas não poderia ser superior a 15% da renda bruta da partida, como está escrito no próprio boletim. A renda total da partida foi de R$ 25 mil e, portanto, esses gastos não poderiam ultrapassar R$ 3.750,00. No borderô, no entanto, o valor alcança R$ 10.195,00. Para o INSS, o exemplo do jogo do Santa Cruz representa, no mínimo, uma grande suspeita de que houve favorecimento ilícito para alguma parte envolvida no evento. Vários outros borderôs de jogos de competições da CBF, realizados em 2004, têm números e justificativas de despesas facilmente reprovados por uma auditoria. De acordo com fiscais do INSS, a formalidade do borderô não permite que sejam apresentados gastos "diversos", sem nenhuma especificação. Entre outras coisas, o instituto também quer explicações para despesas atribuídas à aluguel de campo, quando uma equipe atua em seu próprio estádio.