Instável, São Paulo estreia na Copa do Brasil em busca de afirmação

Só uma vitória convincente e uma boa exibição podem fazer o São Paulo transmitir pelo menos um pouco de segurança para seu torcedor hoje em Londrina. Instável neste início de temporada e após ser derrotado pelo Corinthians por 2 a 1 no clássico do último sábado pelo Paulistão, o time de Dorival Junior estreia na Copa do Brasil, às 21h45, contra o Madureira, lanterna do Campeonato Carioca, em busca de afirmação.

+ Dorival divulga lista de relacionados para estreia do São Paulo na Copa do Brasil

O São Paulo ainda quer deixar para trás o fantasma de 2017, em que o time deixou o torneio antes das oitavas de final. Caiu diante do Cruzeiro, na primeira de três eliminações sequenciais do time então dirigido por Rogério Ceni, que depois deu adeus ao Paulistão e à Sul-Americana.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

E para além de superar a má fase, a busca pela conquista inédita da Copa do Brasil tem neste ano um elemento motivador a mais: o torneio aumentou a premiação para R$ 50 milhões para o campeão; o vice fica com R$ 20 milhões.

Nesta noite, o São Paulo tem a vantagem do empate, já que é visitante. Pelas novas regras do torneio, o jogo é só de ida, com mando de quem tem pior classificação no ranking da CBF. Ao Madureira, que demitiu o técnico PC Gusmão após derrota para o Fluminense no Estadual, só interessa a vitória.

Com aval da CBF, o time escolheu fazer mando no estádio paranaense. Incentivos financeiros de grupos empresariais de São Paulo pesaram na escolha. Mais de 20 mil torcedores são-paulinos devem assistir ao jogo em Londrina.

Em campo, a única alteração do São Paulo em relação ao clássico com o Corinthians é a ausência de Petros, que cumpre suspensão de dois jogos pela expulsão na última rodada do Brasileirão do ano passado. Sem ele, Dorival aposta em Araruna, e tem Hudson no banco. O meia Cueva segue fora da lista de relacionados.

FICHA TÉCNICA

Madureira X São Paulo

Madureira: Douglas; Filippe Formiga, Danrlei, Edmário e Renan; Rezende, Leandro Carvalho, William e Douglas Lima; L. Naninho e Souza. Téc.: Acácio.

São Paulo: Sidão; Militão, R. Caio, Anderson Martins e Edimar; Jucilei, Araruna e Shaylon; Marcos Guilherme, Brenner e Diego Souza. Técnico: Dorival Junior.

Juiz: Rafael Traci

Local: Estádio do Café

Horário: 21h45

TV: Fox Sports e Globo