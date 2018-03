Instituto quer mudar leis do futebol Depois dos avanços no marketing esportivo e nas relações trabalhistas entre atletas e clubes, um grupo de jovens advogados articula-se para se infiltrar num dos últimos campos minados do futebol brasileiro: os tribunais de justiça desportiva. Para isso, Gustavo Vieira de Oliveira e Luiz Roberto Martins Castro acabam de criar o Instituto Brasileiro de Direito Desportivo (IBDD). Um dos objetivos do instituto é discutir a confusa legislação esportiva em vigor e propor alterações que aperfeiçoem essas leis. Segundo Gustavo Oliveira e Luiz Castro, o ministro de Esporte e Turismo, Carlos Melles, apoiou a criação da entidade e prometeu considerar as alterações na legislação esportiva que forem propostas pelo IBDD. ?Dos debates, reuniões e seminários que promoveremos sairão idéias que serão levadas ao ministério.? Tudo seria normal se Gustavo não fosse um dos cinco filhos de uma das mais atuantes figuras dos bastidores do esporte, o ex-jogador Sócrates. Além da semelhança física, do modo de falar e até do vocabulário, Gustavo, de 24 anos, herdou do pai o gosto pela política. ?Está no sangue. Politicamente, penso como ele.? Formado pela USP, o jovem advogado tentou a sorte como jogador de futebol nos juniores do São Paulo e da Portuguesa de Desportos. Atuava como segundo volante e, além de dúvidas quanto à carreira, passou a sofrer em 96 com um problema no púbis, que o obrigaria a passar por uma cirurgia. Decidiu, então que se dedicaria ao Direito. Hoje atua no tribunal da Federação Paulista de Futebol e tem como clientes alguns clubes pequenos e atletas cujos nomes prefere não citar. ?Queremos conquistar espaço entre os medalhões do direito esportivo?, confessa. ?Os tribunais de justiça desportiva também precisam evoluir muito. Falta credibilidade a eles.? Os medalhões a que se refere são Valed Perry, Carlos Miguel Aidar, Heraldo Panhoca, Álvaro de Mello Filho e Marcílio Krieger. Conquistar espaço nesse meio, no caso, não significa confronto. Astutos, Gustavo e Luiz Castro convidaram justamente Perry, Aidar, Melo Filho e Krieger para o conselho do IBDD. A exceção é Panhoca, que ganhou o título de sócio benemérito. O primeiro evento da entidade será a o seminário ?A nova realidade da legislação desportiva?, na próxima terça-feira, no auditório da Sociedade de Estudos Jurídicos, em São Paulo. Todos os ?medalhões? darão palestras. A programação abordará temas como Lei Pelé, a evolução da legislação desportiva nacional, clube-empresa e investimentos no esporte. ?A bancada do futebol é a terceira do Congresso Nacional hoje?, afirma Castro, 27 anos. ?Só perde para a dos ruralistas e a dos evangélicos. Apesar disso, a lei do passe foi muito mal redigida e apresenta falhas. É isso o que queremos discutir.?