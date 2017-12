Insultos a Ronaldinho revoltam Barça Ronaldinho Gaúcho é destaque na Europa não apenas por seu talento. O atacante brasileiro virou manchete nos últimos dias por ter sido alvo de racismo no fim de semana, durante partida entre o Barcelona e o Getafe, pelo Campeonato Espanhol. O presidente do Barça, Joan Laporta, afirmou nesta segunda-feira que espera atitude da Comissão Antiviolência e das autoridades diante dos insultos dirigidos ao jogador brasileiro no sábado. O Barcelona venceu a partida por 2 a 1 e manteve-se na liderança isolada do Espanhol, mas Ronaldinho Gaúcho teve motivos para deixar o campo aborrecido. A atitude ofensiva de torcedores do Getafe revoltou jogadores e dirigentes. O brasileiro não foi o único atacado pelo público. Seu companheiro, o atacante camaronês Samuel Eto?o também foi alvo de racismo. Laporta fez questão de dizer que não responsabiliza a diretoria do Getafe pelos incidentes ocorridos no sábado, porque se diz convencido de que os próprios cartolas do clube estão envergonhados com as atitudes de seus torcedores. "O Barcelona é radicalmente contra comportamentos violentos e atitudes racistas", declarou o presidente do Barça. Na semana passada, os zagueiros brasileiros Juan e Roque Júnior, do Bayer Leverkusen, da Alemanha, foram insultados por torcedores do Real Madrid, no Estádio Santiago Bernabéu, na capital espanhola, durante confronto pela Liga dos Campeões da Europa. Roque Júnior disse ter ficado incrédulo com o que presenciou. A Uefa ameaçou até excluir o clube de Madri da competição mais importante da Europa. Representantes da entidade garantiram, ainda, que vão tomar medidas drásticas caso episódios lamentáveis como esses voltem a ocorrer nos campos de futebol.