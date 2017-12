Inter: 2,2 mil torcedores no Pacaembu Os torcedores do Internacional prometem comprar todos os 2,2 mil ingressos reservados a eles no jogo contra o Corinthians, neste domingo, no Pacaembu, e lamentam a limitação imposta pelo clube mandante. ?Não faremos uma grande invasão porque sabemos que não haverá espaço físico para nós no estádio?, conforma-se o vice-presidente da torcida organizada Camisa 12, Miguel Davigno. Pelo menos 500 colorados viajarão a São Paulo em dez ônibus fretados. Outros farão deslocamentos individuais ou aéreos. O time gaúcho também conta com o apoio dos torcedores que moram em São Paulo. Como o Corinthians enviou apenas 500 ingressos para o Internacional, alegando que havia um problema com a fornecedora, a BWA, os participantes das torcidas organizadas sairão de Porto Alegre sem os bilhetes nas mãos. ?Os dirigentes corintianos nos garantiram que entregarão toda a cota combinada até o horário do jogo?, ressaltou o vice-presidente de administração do Internacional, Giovani Luigi, convicto de que os torcedores terão acesso ao Pacaembu. As torcidas organizadas pediram escolta da Polícia Militar de São Paulo no trajeto entre a Rodovia Régis Bittencourt e o Pacaembu. E prometem que não vão circular pela capital paulista, se limitando ao acesso ao estádio, porque admitem que temem sofrer agressões dos adversários. Apesar dos cuidados, os colorados estão inflamados. Sabem que são minoria, mas acreditam na vitória. ?Um cartola deles disse que quer ver nossos jogadores saírem abraçados depois de perder para o Corinthians?, comenta Renato Correa, de 17 anos, que viaja sem ingresso. ?Isso vai nos motivar ainda mais?, afirma. Outro torcedor que vai percorrer 1,1 mil quilômetros para ver seu time é Alessandro Ribeiro, de 25 anos. ?O jogo vai ser difícil, mas vamos ganhar por 1 a 0 e ultrapassar o saldo deles nas rodadas finais?, prevê. Frederico da Costa, também de 25 anos, vê defeitos no adversário. ?Quem tem Betão e Marinho na zaga não tem condições de ser campeão brasileiro?, provoca. ?Além disso, o Fábio Costa sempre entrega na hora decisiva?.