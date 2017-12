Inter abre guerra contra o Corinthians A diretoria do Internacional abriu guerra contra o Corinthians. Ainda nesta sexta-feira o clube gaúcho vai ingressar com uma petição no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pedindo punição ao lateral Gustavo Nery. O Inter sustenta que o jogador induziu o árbitro ao erro na partida em que o Corinthians perdeu para o São Caetano, no meio da semana. Segundo o Inter, Gustavo simulou ter sido agredido pelo atacante Dimba, que acabou sendo expulso. Para os gaúchos, o atleta corintiano agiu de forma inadequada e deve ser punido com suspensão. ?Nós já nomeamos um procurador que ainda hoje vai ingressar com uma petição informando o tribunal sobre o ocorrido e pedindo providências?, disse o vice-diretor jurídico do Inter, Luiz Antonio Lopes, nesta sexta-feira de manhã. Lopes entende que as chances de a petição ser analisada antes da partida de domingo - quando Inter e Corinthians se enfrentam no Pacaembu - são mínimas, mas ainda assim ele acha que vale a pena. ?Nós já percebemos que o STJD é rápido quando quer. Para anular os 11 jogos apitados pelo Edílson (Pereira de Carvalho) o tribunal agiu rápido. Só que não foi assim, para analisar o recurso pedindo a revogação da anulação. Ainda estamos esperando, e pelo que eu sei, sequer marcaram data (para analisar o recurso)?, criticou. ?Mas é assim mesmo. Nós temos que fazer a nossa parte. Vamos informar o tribunal sobre a atitude do jogador corintiano e esperar?, acrescentou. A briga do Inter contra o Corinthians vai além. ?Nós ainda não nos conformamos com a anulação dos jogos. Fomos muito prejudicados por isso, já que a decisão do STJD mudou resultados e a nossa pontuação. Não fosse isso, ao invés de estarmos três pontos atrás, estaríamos um à frente?, reclamou. No dia 4 de novembro, a diretoria do Inter acusou o Corinthians e ter oferecido dinheiro aos jogadores do Paraná, para que vencessem o Internacional. Na época, a diretoria do Corinthians reagiu com desdém à provocação. O Corinthians lidera o Campeonato Brasileiro com 77 pontos, contra 74 do Inter. As duas equipes se enfrentam no domingo em São Paulo. TIME - Depois de vencer o Brasiliense na quarta-feira, com um gol nos descontos, o Inter voltou a sonhar com a liderança do Brasileiro. Para isso, precisa vencer por três gols de diferença. O clima no clube é de confiança. "É como se agora começasse um novo campeonato", comentou o zagueiro Edinho. "Sofremos muito para chegar até aqui e agora vamos dar a vida lá em São Paulo porque temos de vencer", avisou o atacante Rafael Sobis. Para o jogo de domingo, o técnico Muricy Ramalho só tem duas dúvidas. O lateral-esquerdo Jorge Wagner sente dores no tornozelo e pode ser substituído por Alex. E no meio-campo, Ricardinho, que não vem jogando bem, pode deixar sua vaga para Márcio Mossoró, o autor do gol salvador na vitória sobre o Brasiliense.