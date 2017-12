Inter abre vantagem na liderança Depois da derrota do Milan no sábado, para o Chievo, a Internazionale fez sua parte neste domingo, ao ganhar do Bologna por 2 a 0, e abriu uma boa vantagem na liderança do Campeonato Italiano. Agora, a Inter tem 16 pontos, três a mais que o seu rival de Milão, que está em segundo lugar. Apesar de jogar em casa, a Inter teve trabalho para derrotar o até então invicto Bologna. O primeiro gol saiu só no segundo tempo, aos 21 minutos, com Materazzi. Vieri marcou o outro para o time de Milão, aos 47. Outro destaque da rodada foi Roberto Baggio, que marcou o gol do Brescia no empate por 1 a 1 com o Como e chegou ao seu 400º jogo na Série A do Campeonato Italiano. O lateral brasileiro Zé Maria também fez seu gol, na vitória do Perugia sobre o Modena por 2 a 0. Mais três partidas foram disputadas neste domingo, pela 7ª rodada: Parma 2 x 1 Atalanta, Piacenza 1 x 2 Empoli e Reggina 2 x 1 Torino. Ainda neste domingo, Lazio e Roma fazem o clássico da capital italiana e completam a rodada.