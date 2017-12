Inter acerta com segundo reforço vindo do Juventude: Klaus

Vice-campeão gaúcho e semifinalista da Série C do Campeonato Brasileiro, o Juventude chamou atenção da diretoria do Internacional, que contratou não só o técnico do clube de Caxias do Sul nas duas campanhas, Antônio Carlos Zago, como também dois dos jogadores do elenco alviverde. Após o atacante Roberson, nesta quinta-feira o Inter confirmou a chegada do zagueiro Klaus.

O defensor, de 23 anos, assinou contrato de empréstimo até o fim da Série B, com a opção de compra. O Internacional não detalhou quanto vai desembolsar na negociação, que se arrastou por um mês e só teve um desfecho feliz nesta quinta-feira.

Klaus será apresentado na próxima segunda-feira e chega para disputar espaço com Eduardo, Ernando, Léo Ortiz, Neris e Paulão. O reforço, entretanto, foi recomendado pelo técnico Antônio Carlos Zago, com quem trabalhou no Juventude. Por outro lado, Alan Costa foi liberado e emprestado ao Vitória.

Antes de Klaus, o Inter já havia confirmado as contratações do atacante Roberson, que também veio do Juventude, do zagueiro Neris, rebaixado no Brasileirão com o Santa Cruz, e do lateral-esquerdo Uendel, que era titular no Corinthians.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O próximo reforço deve ser o lateral-direito Alemão, que pertence ao Bragantino mas disputou o Campeonato Brasileiro do ano passado pelo Botafogo.