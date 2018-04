Inter acerta contratação do meia Seijas, do Santa Fé

A diretoria do Internacional confirmou nesta sexta-feira seu primeiro reforço para a disputa do Campeonato Brasileiro. Trata-se do meia venezuelano Luis Manuel Seijas, um dos destaques do Independiente Santa Fé, atual campeão da Copa Sul-Americana. O jogador de 29 anos definiu vínculo de três anos com o clube gaúcho.

O acerto foi anunciado nesta sexta, mas o jogador só vai se apresentar na metade de junho. Pelo acordo definido pelo Inter com o Santa Fé, ele defenderá a equipe colombiana no Torneio Apertura e na Copa Libertadores. O time brasileiro não revelou os valores envolvidos na negociação, definida como "intensa" pelo clube gaúcho.

Titular da seleção venezuelana, Seijas começou sua carreira no Caracas FC, em seu país, em 2003. De lá passou por Banfield, da Argentina, e Deportivo Táchira, da Venezuela. Em 2008, iniciou sua primeira passagem pelo Santa Fé. Ficou até 2011, ano em que se transferiu para o belga Standard Liège.

Dois anos depois, voltou ao futebol sul-americano e passou a defender a camisa do Deportivo Quito, do Equador. Em 2014, voltou ao Santa Fé, pelo qual foi campeão da Sul-Americana, no ano passado.

Com o Santa Fé, Seijas busca uma vaga nas oitavas de final da Copa Libertadores. O time colombiano ocupa o segundo lugar do Grupo 8, do Corinthians, e só depende dele mesmo para avançar ao mata-mata.