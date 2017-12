Inter acompanha sorteio da arbitragem Com o objetivo de ?não ser prejudicado?, o Internacional enviou um advogado ao Rio, nesta quinta-feira, para acompanhar o sorteio do trio de arbitragem para a partida de domingo, contra o Corinthians, no Pacaembu, em São Paulo. O escolhido para apitar a decisão foi Márcio Rezende de Freitas (Fifa/SC). ?Viemos conhecer os critérios adotados pela Comissão Nacional de Arbitragem para escolher o árbitro que apitará a partida dos líderes do Campeonato Brasileiro?, explicou o advogado do Internacional, Daniel Cravo. Antes do sorteio, realizado na tarde desta quinta-feira na sede da CBF, no Rio, o advogado do Inter se reuniu com o presidente da Comissão de Arbitragem, Edson Rezende. De acordo com o advogado, Edson Rezende explicou que alguns árbitros do quadro da Fifa estavam sendo poupados há algumas rodadas para serem usados nas rodadas decisivas do Brasileiro. Desta maneira, foram para o sorteio os nomes de Marcio Rezende de Freitas (Fifa-SC) e Wilson de Souza Mendonça (Fifa-PE). ?Eram dois árbitros da Fifa e, então, de forma alguma, antes da partida, se pode atribuir qualquer espécie de prejuízo ao Internacional por ter sido escolhido o Márcio Rezende?, disse o advogado Daniel Cravo. ?O que a gente espera é que ninguém tenha nada a reclamar após o jogo.?