Inter ainda em busca da 1.ª vitória Apontado como favorito no início do Campeonato Gaúcho, o Internacional chega à quinta rodada da competição com a obrigação de ganhar sua primeira partida, contra o Santa Cruz, no estádio do adversário, neste domingo, ou mergulhar numa crise. O time já foi vaiado por sua torcida no empate de sexta-feira, contra o Novo Hamburgo, por 0 a 0, e pode ficar distante dos líderes se patinar mais uma vez. Por enquanto é o quinto colocado, com três pontos. No outro jogo da Chave 1, o líder Veranópolis, que tem sete pontos, enfrenta o Glória. A rodada será completada na segunda-feira com o jogo Novo Hamburgo x Farroupilha. Na Chave 2, o Grêmio tenta repetir, contra o São José de Cachoeira do Sul, no Olímpico, a convincente atuação de sexta-feira, quando derrotou o São Gabriel por 3 a 1 e assumiu o segundo lugar, com cinco pontos. No estádio Centenário, o Caxias enfrenta o Guarani de Venâncio Aires. O líder Brasil, que tem sete pontos, joga na segunda-feira contra o São Gabriel. Todos os jogos da Chave 3 estão marcados para este domingo. O líder 15 de Novembro, com nove pontos, vai a Bento Gonçalves enfrentar o Esportivo. Outros jogos: Passo Fundo X Ulbra e São José, de Porto Alegre X Juventude.