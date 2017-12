Inter ainda tenta liberar Adriano A Inter abre neste sábado a 11ª rodada do Campeonato Italiano, enfrentando a Lazio, em Roma, com duas preocupações: não perder terreno em relação à líder Juventus ? tem oito pontos a menos ? e convencer a CBF a liberar Adriano dos amistosos deste mês contra Emirados Árabes Unidos e Kuwait All Star. O técnico Roberto Mancini não se conforma com a insistência da CBF em levar o atacante para dois amistosos sem expressão, ao invés de permitir que ele aproveite a pausa de duas semanas do Campeonato Italiano para ficar treinando fisicamente em Milão. ?Adriano precisa treinar e esse período seria perfeito para ele trabalhar mais. Seria muito bom para ele e não creio que o Brasil tenha necessidade de utilizá-lo nesses amistosos. A não ser que a presença de determinados jogadores em algumas partidas seja uma exigência dos patrocinadores?, insinuou Mancini. Mas a chance de a Inter ser atendida pela CBF é muito remota. A entidade já deixou claro em seu site que Adriano não será desconvocado. E a comissão técnica não pretende abrir mão dele, ainda mais por causa das lesões de Ronaldo e Ricardo Oliveira. Apesar de não estar em boa fase, Adriano será titular no clássico deste sábado. Já o português Figo, que ainda não marcou pela Inter, disse que o time não pode ser descartado na briga pelo título. ?O campeonato só acaba em maio e até lá temos muito tempo para reagir?, avisou. Na outra partida deste sábado, o Empoli receberá a Reggina. E no domingo, jogam: Juventus x Livorno, Milan x Udinese, Ascoli x Fiorentina, Cagliari x Treviso, Messina x Roma, Parma x Lecce, Siena x Chievo e Palermo x Sampdoria.