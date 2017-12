Inter ameaça entrar na Justiça Comum Se não ultrapassar o Corinthians no campo, e nem da Justiça Desportiva, o Internacional vai recorrer à Justiça Comum na derradeira tentativa de ganhar o Campeonato Brasileiro deste ano. O presidente do clube gaúcho, Fernando Carvalho, disse que serão esgotados todos os recursos nos tribunais esportivos, como exige o Código Disciplinar do Futebol, para cancelar a anulação de 11 jogos determinada pelo presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), Luiz Zveiter. Mas depois disso, se for derrotado, levará o caso aos tribunais comuns, amparado em garantias constitucionais. Carvalho considera que o adiamento, pelo STJD, da apreciação dos recursos do Internacional, Santos e Cruzeiro contra a decisão de Zveiter, prevista para esta quinta-feira e transferida para depois do final do campeonato, é mais uma coincidência que favorece o Corinthians nesta temporada. Uma decisão favorável ao clube gaúcho nesta semana, durante a competição, poderia alterar o estado de espírito dos times. O Corinthians perderia quatro pontos e o Internacional passaria a ser o líder, jogando suas duas próximas partidas para defender sua posição e não para alcançar o adversário. Ressalvando que não acredita que juízes no campo e nos tribunais tenham agido deliberadamente para prejudicar o Internacional, Carvalho considerou que a força do Corinthians, time que tem grande torcida, dinheiro e presença constante na mídia, pode ter influenciado o inconsciente de quem toma decisões. Ao comentar nota emitida pelo clube paulista na última terça, na qual foram relacionados erros de arbitragem a favor do Internacional, Carvalho admitiu que seu time eventualmente é beneficiado ou prejudicado. ?Mas eles (o Corinthians) são sempre beneficiados, numa sucessão de coincidências que desequilibrou o campeonato?, reclamou. Ao mesmo tempo em que luta contra a decisão de Zveiter nos tribunais, o Internacional desistiu de contestar a arbitragem de Márcio Rezende de Freitas no empate por 1 a 1 contra o Corinthians, no domingo passado. ?Recurso contra erro de fato era impossível?, admite Carvalho, referindo-se à interpretação equivocada do lance e não da regra do jogo. ?Neste caso, não há o que fazer?, conforma-se o presidente colorado. Carvalho também minimizou a atitude dos diretores da Ponte Preta, que chegaram a anunciar time misto para enfrentar o Corinthians no domingo e voltaram atrás. ?Nunca acreditei nisso. O que eles fizeram foi ironizar, dando a entender que, se tudo favorece o Corinthians, nem adiantaria ir com a força máxima?, interpretou. Em meio às diversas polêmicas desta reta final do Brasileiro, Carvalho está ameaçado de punição pelo STJD por declarações supostamente ofensivas ao tribunal. ?Não me lembro de acusar ninguém, mas como sou veemente, talvez seja uma atitude para me inibir?, comentou. O procurador do STJD, Paulo Schmidt, pediu a gravação de um programa de televisão para analisar as manifestações de Carvalho e poderá denunciar o dirigente, pedindo suas suspensão por 60 a 360 dias. Enquanto os dirigentes discutem, os jogadores tentam resolver a parada no campo. ?Acredito que ainda dá para ganhar?, afirma o lateral-esquerdo Jorge Wagner, que está contundido e pode ficar fora do próximo jogo. Para ultrapassar o Corinthians e não depender dos tribunais, o Internacional tem de vencer o Palmeiras, neste domingo, e o Coritiba, no dia 4 de dezembro, e torcer para seu adversário não vencer a Ponte Preta e o Goiás.