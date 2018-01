Inter antecipa viagem para Belém O técnico do Internacional, Muricy Ramalho, está otimista para a partida deste sábado, contra o Paysandu, em Belém, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além de poder contar com todos os titulares, diz ele, o time vem embalado pela vitória por 1 a 0 sobre o Santos na rodada anterior. ?A boa novidade é que teremos o elenco completo para esta partida. O time está com o moral elevado, pois vem de um resultado positivo sobre o Santos e acredito num bom desempenho do nosso time?, explica o treinador. Para evitar desgastes, o técnico decidiu levar a equipe para Belém já nesta nesta quinta-feira. ?Vamos seguir um dia antes, pois a viagem é longa e cansativa. Outro ponto positivo é o fato de podermos nos adaptar melhor ao clima de Belém?, justifica. O Inter ocupa a sexta colocação no Brasileiro com 53 pontos. O Paysandu, por sua vez, é o 17o lugar.