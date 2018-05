Inter anuncia a saída de D'Alessandro para o River Plate

Chegou ao fim nesta quarta-feira aquela que é uma das passagens de maior sucesso de um argentino pelo Brasil. O experiente meia Andrés D'Alessandro está de saída do Internacional para realizar o sonho de voltar a vestir a camisa do clube de seu coração, o River Plate. A transação foi confirmada em entrevista coletiva pelo presidente colorado, Vitorio Piffero.

A tendência é que nos próximos dias, D'Alessandro assine contrato de empréstimo por um ano com o River Plate. Não ficou claro se o clube argentino precisou desembolsar alguma quantia para a liberação do jogador de 34 anos. Piffero também não entrou em detalhes, apenas desejou sorte ao ídolo colorado.

"Ele tinha a vontade de disputar uma libertadores pelo River, vínhamos conversando. Surgiu agora essa oportunidade para ele, e por suas realizações pelo Inter, por todas as conquistas em que nos ajudou, não tive como dizer não a essa vontade. Neste momento, atendendo a um desejo do D'Alessandro, ele será liberado para jogar pelo River", comunicou.

Recentemente, D'Alessandro chegou a um acordo com o Inter para receber parte de uma dívida salarial, o que parecia selar a permanência dele no clube por mais um ano. Mas os rumores sobre a saída não cessaram e o desejo do meia de voltar a vestir a camisa do River falaram mais alto.

Antes mesmo de ser confirmada oficialmente, a transação já gerava comemoração do lado argentino e lamentação por parte do Internacional. Ídolo do River e atual diretor de futebol do clube, Enzo Francescoli escreveu em seu Twitter: "Bem vindo, D'Alessandro, à tua casa. Por um ano com muito desafios pela frente. Estamos felizes". Já o colorado Eduardo Sasha se despediu do companheiro no Instagram: "Prazer ter jogado ao seu lado, sorte nessa caminhada e obrigado por tudo, capitão".

D'Alessandro se tornou ídolo do Internacional por seus sete anos e meio de serviços prestados. Com estilo de jogo aguerrido, mas também de muita inspiração com a bola no pé, virou símbolo de um período bastante vitorioso do clube, com as conquistas de uma Libertadores, uma Copa Sul-Americana, uma Recopa Sul-Americana, uma Copa Suruga e seis Campeonatos Gaúchos.

Mas agora o meia está de volta à Argentina, onde foi revelado como uma das grandes promessas do futebol nacional no começo dos anos 2000. Depois de grandes momentos pelo River entre 2000 e 2003, D'Alessandro foi para o futebol europeu, onde não decolou como era esperado. Jogou sem grande brilho por Wolfsburg, Portsmouth e Zaragoza, antes de voltar a seu país para uma breve passagem pelo San Lorenzo. Só depois, voltou a exibir um grande futebol com a camisa do Inter.