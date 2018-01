Inter anuncia acordo com santista Enquanto o Internacional de Porto Alegre anuncia a contratação do goleiro Carlos Germano, a assessoria de imprensa do Santos informa que "há o interesse do clube gaúcho", mas não confirma o fechamento das negociações. Uma transferência do jogador, porém, passa pelo acerto de contas com o Santos. No ano passado, o clube da Vila Belmiro emprestou o atleta à Portuguesa de Desportos, comprometendo-se a pagar parte dos salários. Quando esse empréstimo terminou, no final do ano passado, o jogador foi reintegrado ao elenco santista, mas treina em separado: é que ele pretende receber salários em atraso, inclusive um cheque que foi sustado pelos dirigentes santistas.