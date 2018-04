Inter anuncia chegada do argentino Mario Bolatti

Bolatti, de 25 anos, assinará contrato com o clube brasileiro se for aprovado nos exames físicos e clínicos. O argentino deverá acertar vínculo de quatro anos com o atual campeão da Libertadores. A diretoria do Inter não divulgou os valores negociados com o atleta.

O anúncio já era esperado desde o início do dia. Via Twitter, o vice de futebol Roberto Siegmann adiantou a chegada do reforço argentino. "Se eu não tivesse compromisso iria ao [aeroporto] Salgado Filho domingo pela manhã", escreveu.

Bolatti, que já teve passagens pela seleção argentina, iniciou a carreira no Belgrano, em 2003. Em seguida, defendeu o Porto, de Portugal, até 2009. Depois, vestiu a camisa do Huracán até o ano passado, quando passou a jogar pela Fiorentina.