Inter anuncia contratação de dois destaques da Série B

O Internacional anunciou neste sábado que acertou a chegada de dois jogadores para a próxima temporada, sendo que ambos os reforços disputaram a Série B do Campeonato Brasileiro em 2017, assim como o próprio clube gaúcho. O time contratou o lateral-direito Juan, do Boa, e o volante Gabriel Dias, do Paraná.

Ruan tem 22 anos e foi contratado por empréstimo até dezembro de 2018. O jogador começou a carreira no Barra, do Rio de Janeiro, em 2014, e foi contratado em 2016 pelo Madureira, onde permaneceu até o término do Campeonato Carioca deste ano.

Gabriel Dias assinou contrato por duas temporadas, até o final de 2019, com o Inter. O volante de 23 anos começou a carreira profissional no Palmeiras, em 2014. Também teve passagens pelo Boa, Mogi Mirim e Bragantino até ser contratado pelo Paraná neste ano.

Antes de anunciar esses dois jogadores, o Inter já havia confirmado o atacante Roger como primeiro reforço para a nova temporada. O time gaúcho, que encerrou 2017 como vice-campeão da Série B, firmou contrato com o ex-jogador do Botafogo até o final de 2018. Outra novidade para o próximo ano, quando estará de volta à elite do futebol nacional, é que o Inter vai ser comandado por Odair Hellmann.