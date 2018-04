Inter anuncia contratação de lateral destaque do Gaúcho

PORTO ALEGRE - A diretoria do Internacional oficializou nesta terça-feira a contratação do lateral-direito Ednei, que estava no Veranópolis. O jogador se destacou pelo clube na última edição do Campeonato Gaúcho, sendo inclusive eleito para a seleção do torneio, vencido pelo time do Beira-Rio.

Ednei assinou contrato por um ano com o Inter e será apresentado oficialmente nesta terça, às 15 horas, no CT Parque Gigante. O jogador, de 27 anos, iniciou a carreira nas categorias de base do América Mineiro e agora vai ter a primeira oportunidade em um dos principais clubes do futebol nacional.

Além do time de Belo Horizonte, Ednei também passou por Itumbiara e Trindade, ambos no futebol goiano, Juventus-SP, FC Mika, da Armênia, Nacional-MG e Rio Branco-AC, antes de chegar ao Veranópolis.

O novo reforço do Inter para a sequência da temporada chega como opção para uma dos posições mais carentes do elenco sob o comando de Dunga. Gabriel é o titular da posição e Hélder, contratado no começo do ano, teve algumas lesões e foi pouco aproveitado pelo treinador.