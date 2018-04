Inter anuncia contratação do volante Wilson Mathias

Depois de iniciar a carreira no União São João, em 2003, o volante de 26 anos logo foi transferido para o Ituano, pelo qual atuou entre 2003 e 2005, quando foi negociado com o Monarcas Morelia, do México, onde vinha atuando até o final do ano passado.

Na equipe do México, Mathias disputou 170 partidas e foi um dos indicados ao prêmio de melhor jogador do último Campeonato Mexicano. Segundo comunicado distribuído pelo Internacional, ele chegou, inclusive, a ser cotado para obter cidadania mexicana e defender a seleção do país.

Na pré-temporada que o Inter fará em Bento Gonçalves, a programação do clube prevê, pelo menos, dois jogos-treino, contra Inter B e Esportivo. O clube informou que está tentando definir a realização de um terceiro jogo na Serra Gaúcha.