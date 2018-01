Inter anuncia lateral Paulo Cezar Magalhaes como seu mais novo reforço

Com dez títulos atuando em solo chileno, ele jogou apenas por clubes daquele país até o momento. Hoje com 26 anos de idade, completados no último dia 14, ele iniciou sua carreira profissional no Deportes Antofagasta, em 2007, e no ano seguinte se transferiu para o Cobreloa, antes de já em 2009 ser contratado pelo Colo-Colo, onde ficou até 2011.

Paulo Cezar Magalhaes assinou contrato para defender o Internacional até o final do próximo ano e será apresentado como reforço já nesta segunda-feira, às 16 horas, no Beira-Rio. Ele chega com a experiência de quem também já atuou por seis vezes na seleção chilena principal, comandada por Jorge Sampaoli.

Ao anunciar Magalhaes como reforço, o Inter destacou que ele "é um jogador potente, aliando velocidade com boa técnica". "Além disso é versátil, sentindo-se confortável nas duas laterais e até como volante", escreveu o clube em seu site oficial.