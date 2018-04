Inter anuncia que desistiu de contratar o colombiano Quintero

"Por ora, o Inter se afasta da negociação por Quintero", anunciou o dirigente. Pellegrini esteve na Europa durante duas semanas tratando de assuntos do Inter, sendo um deles a negociação com o meia. Ele tentou explicar os motivos que levaram o clube a desistir da contratação, mas sem entrar em detalhes.

"Neste momento, o Internacional saiu das negociações com o Porto. Mas é importante esclarecer que não é uma questão envolvendo a parte financeira. Não existiu nenhuma exigência maior por parte do Porto. É uma situação complexa envolvendo o Rennes, o Porto e o atleta. Inclusive a seleção colombiana, pela Olimpíada. Então, ficou uma situação em que, no momento, o Internacional não aceitou continuar com as negociações."

Quintero está cedido ao Rennes, da França, por empréstimo pelo Porto. O Inter chegou a um acordo com o clube português sobre a quantia a ser desembolsada por um contrato de empréstimo até o fim do ano, mas algumas questões bloquearam a transação. Inclusive o fato de o jogador ser considerado presença garantida na seleção colombiana na Olimpíada, período no qual o Campeonato Brasileiro estará em andamento e o time colorado não poderia contar com ele.

TREINO - Sem novos reforços, ao menos por enquanto, o técnico Argel Fucks comandou nesta sexta-feira mais um treino no Internacional, visando as quartas de final do Campeonato Gaúcho diante do São Paulo, domingo, no Beira-Rio. Os destaques da atividade ficaram por conta dos meias Anderson e Alex, que se recuperaram de lesão e trabalharam normalmente. Ainda não está certo, no entanto, se eles serão titulares no fim de semana.

O Inter realizará na manhã deste sábado um último treino, fechado à imprensa, no qual deverá definir sua escalação. Independentemente de quem atuar, Argel enalteceu a evolução recente da equipe. "Estamos crescendo no momento certo da competição. Sabemos da dificuldade da partida e temos que fazer um grande jogo."