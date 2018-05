Inter anuncia Rodrigo Caetano para o cargo de diretor executivo de futebol

O Internacional anunciou nesta terça-feira a contratação de um novo diretor executivo de futebol. O clube gaúcho confirmou a chegada de Rodrigo Caetano para exercer o cargo, sendo que o executivo assinou um contrato válido até o final de 2019.

Caetano vai substituir Jorge Macedo, que foi demitido da função no Inter na semana passada. E ele atuará no departamento de futebol do clube gaúcho ao lado do vice-presidente Roberto Melo e do diretor Adauri Santana.

O novo diretor executivo de futebol do Inter estava desempregado desde março, quando o Flamengo o demitiu, assim como o técnico Paulo César Carpegiani e outros membros da sua comissão. Ele vinha trabalhando no clube da Gávea desde 2015.

A contratação pelo Inter representa um retorno ao futebol gaúcho para Caetano. Afinal, foi lá onde ele começou a sua trajetória como dirigente, no RS Futebol, tendo trabalhado entre 2003 e 2005, quando se transferiu para o Grêmio, onde ficou de 2005 a 2008. Depois disso, então, ele foi para o futebol carioca, onde teve experiências no Vasco e no Fluminense, além do Flamengo, para agora retornar ao Rio Grande do Sul.

A apresentação oficial de Rodrigo Caetano como diretor executivo de futebol do Inter está marcada para quinta-feira, na sala de imprensa do CT do Parque Gigante, após o treinamento do elenco principal, que ocorrerá às 9h30.

A terça-feira é de folga para os jogadores após o triunfo por 3 a 0 sobre a Chapecoense, na noite de segunda-feira, no Beira-Rio, resultado que deixou o time em décimo lugar no Campeonato Brasileiro.