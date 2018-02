Inter aposta em uma renovação total Mudanças na condução do futebol do Internacional incendiaram uma torcida que espera um título nacional há 23 anos. Em vez de grandes contratações, o clube gaúcho promete mostrar uma nova geração de pratas-da-casa, capaz de levar pânico às defesas adversárias. Pelo menos é o que o armador Diego fez com os zagueiros do Grêmio no dia 8 de março, quando se transformou no novo ídolo dos colorados. O clube gaúcho quer seguir os passos do Santos, campeão do ano passado com filosofia semelhante. Em 2003 o Internacional esqueceu os jogadores talentosos e indisciplinados que quase levaram o clube à segunda divisão em 2002 e contratou veteranos aplicados, como o zagueiro André Cruz e o volante Sangaletti. A defesa ainda tem um defeito, a lentidão, que tenta compensar com a experiência. Mas é no meio-campo e no ataque que estão as grandes esperanças coloradas. O time não tem saudade das atuações irregulares de Fabiano, Carlos Miguel e Fernando Baiano. Trouxe para uma das posições do meio-campo o paraguaio Gavillán. Lançou o meia Diego, de 17 anos, que já virou ídolo da torcida, e começa a testar seu irmão gêmeo, Diogo. Outro jogador de meio-campo, Cleiton Xavier, 20 anos, e o atacante Daniel Carvalho, 20 anos, viraram titulares. Para consumo interno, o Campeonato Gaúcho, a fórmula usada pelo clube deu certo. O Internacional ganhou dois Gre-Nais depois de 13 jogos sem vencer seu maior rival. Isso foi suficiente para recuperar a confiança, mas resta saber se o time será capaz de manter a performance enfrentando os melhores times do País. A torcida está animada e acredita que a Ponte Preta será a primeira vítima do novo Internacional, neste domingo, no Beira-Rio. Apesar da classificação para as finais do campeonato regional, que serão disputadas em julho, o Internacional perdeu para o Caxias por 3 a 1, tomou três gols do Juventude depois de estar vencendo por 3 a 0, e decepcionou no primeiro jogo contra o Remo, pela Copa do Brasil, quando perdeu por 1 a 0. O técnico Muricy Ramalho costuma dizer que os altos e baixos são normais num time em formação. Time-base: Clêmer; Thiago Mattos, André Cruz, Vinícius e Edu Silva; Sangaletti, Gavillán, Cleiton Xavier e Diego; Daniel Carvalho e André.