Inter aposta em veteranos no Paulista A Internacional de Limeira deposita as suas fichas em dois jogadores experientes para comandar o time dentro do Campeonato Paulista de 2003. Um deles é o meia Silas, de 35 anos, ex-São Paulo e seleção brasileira, e outro é o quarto-zagueiro Válber, de 36 anos, ex-São Paulo e que estava no Fluminense. O novo time da Inter terá como principal novidade o técnico italiano Giuseppe Palaviccini, que não fala português e depende da tradução de seu auxiliar, o ex-zagueiro Paulo Antonio. O futebol do clube está sendo administrado por um grupo de italianos e ainda apresenta outras surpresas. Magal, jogador do futebol de areia, acaba de assumir a gerência de futebol e Neném, outro astro das praias, passa por um período de testes no time profissional. A estréia da Internacional no Paulistão será contra a Portuguesa Santista, dia 29, na segunda rodada, em Santos.