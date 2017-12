Inter aposta no São Caetano O técnico do Internacional, Muricy Ramalho, acredita que o São Caetano pode dar a mão que falta ao time gaúcho e derrotar o Corinthians nesta quarta-feira, no Anacleto Campanella. Se isso ocorrer e se fizer seu dever de casa, ganhar do Brasiliense no Beira-Rio, o Colorado poderá alcançar a liderança do campeonato brasileiro no domingo, quando joga contra o Corinthians em São Paulo. Para Muricy, o São Caetano passa por um momento ruim, mas tem um time muito bom. Por esse raciocínio, o técnico entende que a nova situação do São Caetano, pela primeira vez no campeonato ao alcance de clubes que estão na zona de rebaixamento, vai provocar uma reação. E a primeira vítima, espera, será o Corinthians. "Eles vão ter que tirar essa diferença porque estão em situação delicada", disse, ao falar do São Caetano, logo depois de orientar a goleada por 4 a 0 aplicada no Santos, no domingo. O resultado reanimou um grupo que andava abatido pela eliminação da Copa Sul-Americana. O presidente do Internacional, Fernando Carvalho, também aposta num tropeço corintiano e chega a recorrer a um pensamento mágico para justificar sua fé. Ele considera o Azulão o "Juventude do Corinthians", numa referência às dificuldades que o próprio Internacional enfrenta quando jogo contra o time de Caxias do Sul. Para completar o raciocínio, lembra que no primeiro turno o São Caetano ganhou do Corinthians por 2 a 0, como visitante. Antes de torcer pelo São Caetano, que joga às 21h45min, os colorados terão de cuidar de sua própria vida e ganhar do Brasiliense, às 20h30min, para manter as chances no brasileiro e para festejar a realização de um velho sonho, de voltar à Copa Libertadores da América, depois de 13 anos de ausência. O lateral-direito Élder Granja, que cumpriu suspensão, e o lateral-esquerdo Jorge Wagner, recuperado de cansaço muscular, voltam ao time.