Inter aposta novamente no time B para vencer no Gaúcho

Mesmo com a decisão de começar a disputa do Campeonato Gaúcho com os jogadores reservas - para não atrapalhar a preparação para a Libertadores -, o Internacional estreou com vitória no último domingo.

E nesta quarta-feira volta a jogar com o time B, contra o Porto Alegre, a partir das 22 horas, no Complexo Esportivo da Ulbra, em Canoas.

Com a vitória na estreia, o Inter ocupa o segundo lugar no Grupo 2 do Campeonato Gaúcho, atrás apenas do Veranópolis, de quem tem pior saldo de gols (4 a 2). Já o Porto Alegre, clube que pertence ao ex-jogador Assis, que é irmão de Ronaldinho Gaúcho, perdeu na abertura da competição e está em busca de recuperação.

Além de Porto Alegre x Inter, outros cinco jogos acontecem nesta quarta-feira no Campeonato Gaúcho: Esportivo x Ulbra, Novo Hamburgo x Veranópolis, Ypiranga x Santa Cruz, Inter de Santa Maria x São Luiz e Juventude x Pelotas. Enquanto isso, o Grêmio só joga na quinta, quando recebe o Caxias.