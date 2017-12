Inter aposta tudo na Copa do Brasil Virtualmente eliminado da briga pela classificação na Sul-Minas, o Internacional volta todas as suas atenções para a Copa do Brasil. No primeiro jogo das oitavas-de-final, contra o Atlético-MG, nesta quinta-feira, no Mineirão, o time gaúcho terá em campo a experiência que faltou na irregular campanha que faz na Sul-Minas. A estréia do zagueiro argentino Amelli, no lugar de Chris, e do volante Leandro Ávila, substituindo Claiton, deve dar consistência a uma defesa que sofreu 15 gols em 11 jogos da competição regional. A maior preocupação do técnico Ivo Wortmann é anular Marques, se o atacante tiver sua escalação confirmada. O jogador do Atlético-MG está se recuperando de uma contratura muscular na coxa direita. Se jogar, sofrerá marcação individual do volante Alexandre. Este é o primeiro de uma série de três jogos entre os dois times. No domingo, Atlético-MG e Inter voltam ao Mineirão na rodada da Sul-Minas. E na quarta-feira da semana que vem, enfrentam-se no Beira-Rio, decidindo quem avança às quartas-de-final da Copa do Brasil.