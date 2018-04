Inter apresenta elenco e confirma lateral Gilberto

PORTO ALEGRE - O elenco principal do Internacional se reapresentou nesta quarta-feira após as férias de fim de ano e, de cara, conheceu aquele que promete ser o principal reforço do clube para 2014: o Estádio Beira-Rio. Isso porque a diretoria aproveitou a presença da imprensa para o evento e apresentou ao elenco as obras do estádio, que está 97% pronto, segundo balanço divulgado durante a semana.

"Estamos voltando para a nossa casa. O Beira-Rio sempre fez a diferença. Agora, jogando aqui, com união de todos, a gente poderá ter um grande ano, disputando todos os títulos", exaltou o presidente do Inter, Giovanni Luigi, falando aos jogadores no vestiário do estádio.

O técnico Abel Braga, que volta ao clube pelo qual foi campeão mundial, por sua vez, tem opinião diferente da do presidente. "São os jogadores que vão fazer a história. Só quero conseguir um objetivo: criar a empatia que tivemos em 2006, algo que senti na alma naquele jogo contra o São Paulo (na final da Libertadores de 2006). Se eu conseguir criar esta empatia do time com a torcida, já me sentirei feliz."

E aproveitando que o dia era de festa, o Internacional confirmou a contratação do lateral-direito Gilberto. O jogador, de 20 anos, estava no Botafogo e assinou contrato de empréstimo por um ano. Reserva em General Severiano, onde foi formado, ele só atuou em 12 partidas no Brasileirão.

Depois de fracassar no Brasileirão e chegar à última rodada podendo até ser rebaixado, o Inter já se reforçou com cinco jogadores. Chegaram, além de Gilberto, o goleiro Dida (ex-Grêmio), os zagueiros Paulão (ex-Cruzeiro) e Ernando (ex-Goiás) e o atacante Wellington Paulista (ex-Criciúma). O clube também já teria tudo acertado com o lateral-esquerdo Alan, da Chapecoense.