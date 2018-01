Inter apresenta o volante Fabinho O Internacional apresentou o volante Fabinho como sua nova contratação para a temporada de 2006. O jogador, que disputou o Campeonato Brasileiro deste ano pelo Santos, desembarcou em Porto Alegre no início da tarde desta segunda-feira para fazer exames médicos. Fabinho deve ser o substituto do paraguaio Gavilán, que não renovou contrato e vai estudar propostas de clubes europeus, argentinos e mexicanos. Atual vice-campeão brasileiro, o clube gaúcho já havia contratado o lateral-esquerdo Rubens Cardoso, que estava no Atlético-MG, e o atacante Léo, do Paulista de Jundiaí. Nesta terça-feira, a diretoria do Inter deve confirmar a contratação do lateral-direito Ari, ligado ao Bahia, e do zagueiro Daniel Marques, vinculado ao Palmeiras. Os diretores do clube também querem contar com o zagueiro Fabiano Eller e esperam fechar o negócio até o final da semana. Com os reforços pedidos pelo técnico Abel Braga, contratado para substituir Muricy Ramalho, o Inter espera fazer boa campanha na Copa Libertadores da América em 2006.