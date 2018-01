Inter arranca empate com a Santista Apesar de ter jogado melhor, a Portuguesa Santista não saiu de um empate por 2 a 2 com a Internacional de Limeira, neste domingo à tarde, no estádio Ulrico Mursa, em jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Paulista. A Santista está na 14ª colocação, com dois pontos, enquanto a Inter está em 16º, com um ponto. O gol de empate da Inter de Limeira saiu aos 46 minutos, com Rafael Marques. Izaías marcou o outro da Inter. Do lado da Santista, o destaque foi Laécio, que marcou os dois, um de pênalti. Estreando em casa e procurando a primeira vitória no Paulistão, a Portuguesa Santista procurou o gol a todo instante e teve melhor na primeira etapa. O primeiro gol saiu aos 12 minutos, com Laécio cobrando pênalti, depois que Fábio Recife colocou a mão na bola. Na etapa final, o time da casa tomou um susto logo aos dois minutos. Em um contra-ataque, Izaías aproveitou e empatou a partida. Apesar do gol, a Portuguesa Santista não se abateu e foi em busca do gol de desempate, que saiu aos oito minutos, novamente com Laécio. Em uma jogada despretensiosa, aos 46 minutos, o atacante Rafael Marques aproveitou e empatou a partida, dando números finais para o jogo.